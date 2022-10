Brandweer rukt uit voor brand op derde verdieping in Oostendse binnenstad

De brandweer van Oostende moest zondagavond twee keer uitrukken voor brand. Uiteindelijk bleek er bij de ene melding niets aan de hand en bleef de brand bij de andere melding beperkt.

Kort voor 21 uur kwam er bij de brandweer van Oostende een melding binnen van een brand in de Christinastraat, in het stadscentrum. In een appartementsgebouw was er volgens de melding brand ontstaan op een van de verdiepingen. Bij aankomst bleek het om de hoogste verdieping van het drie verdiepingen tellende gebouw te gaan.

“Het leek op het eerste gezicht ernstig te zijn, dus werden meteen de grote middelen ingezet”, zegt kapitein Nathalie Van Moorter van de Oostendse brandweer. “Uiteindelijk bleef de brand beperkt tot de inhoud van een aarden pot. In de pot was het beginnen branden om nog onbekende reden en de pot was gebarsten door de hitte. Gelukkig waren we er snel bij zodat de brand zich niet kon verder zetten op de rest van het appartement.”

Veilig

De bewoner van het appartement had zich, net als de rest van de bewoners van het gebouw, al in veiligheid gebracht toen de brandweer arriveerde. Na ventilatie mochten alle bewoners hun appartement weer binnen.

Nieuwe melding

Enkele minuten later kreeg de brandweer opnieuw een melding. Deze keer brandde het volgende de melding in een appartementsgebouw in aanbouw in de Alfons Pieterslaan. “We hebben het hele appartement gecontroleerd en daar bleek uiteindelijk niets aan de hand te zijn. Voorbijgangers hadden de brandweer gealarmeerd omdat ze rook hadden gezien. Die rook bleek uiteindelijk van een schouw te komen aan de overkant”, aldus de brandweerkapitein.