Brandweer rukt uit voor brand in Moerkerke, bij aankomst blijkt het om het verbranden van afval te gaan

De brandweer moest donderdagavond even na 22 uur uitrukken voor een melding van een uitslaande brand in de Hoornstraat in Moerkerke-Damme binnen. Uiteindelijk bleek het om het verbranden van takken en tuinafval te gaan.

Buurtbewoners zagen een dikke rookpluim en er hing een sterke brandgeur in de straat. Op een erf waren net naast het huis vlammen te zien en hing er veel rook. De opgeroepen brandweer stelde echter vast dat van een woningbrand geen sprake was. De bewoner was er naast de woning in een afvalput takken en ander tuinafval aan het verbranden. Dat ging gepaard met hoge vlammen en veel rook. De brandweer had weinig moeite met het blussen van het kampvuur, maar wees de bewoner wel op de gevaren van het verbranden van tuinafval.