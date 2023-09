Brandweer rukt uit voor brand in loods in Sint-Andries

De brandweer is maandagmiddag uitgerukt voor een melding van een brand in de Doornstraat in Sint-Andries.

Getuigen merkten omstreeks 14.15 uur een rookontwikkeling op en die bleek afkomstig van een loods naast een leegstaande woning. In die loods was brand uitgebroken, maar de toegesnelde brandweer had de situatie snel onder controle. Ze slaagden er snel in om uitbreiding van het vuur te voorkomen. Gewonden vielen er niet. De politie deed de nodige vaststellingen. De precieze oorzaak was kort na de brand nog niet meteen duidelijk. (MM)