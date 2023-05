Brandweer rukt uit voor brand in centrum van Brugge door roofingwerken

De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een melding van een brand in de Rolweg in Brugge. In het huis zijn renovatiewerken bezig en daar liep het fout.

Het waren alerte buren die omstreeks 19.30 uur de vlammen achteraan de woning opmerkten en alarm sloegen. De brandweer snelde ter plaatse en had de situatie snel onder controle. Het bleek te gaan om een brand ter hoogte van een aanbouw in hout. Enkele uren voordien was daar roofing gebrand die uiteindelijk begon te smeulen. De schade bleef door het snelle optreden van de brandweer relatief beperkt. (MM)