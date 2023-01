Brandweer rukt uit nadat bewoners vrezen voor dakbrand in Esen

De brandweerposten van Diksmuide en Kortemark rukten donderdag kort voor de middag uit naar de Roeselarestraat in Esen. De bewoners van een villa hadden daar rook opgemerkt in de nok van het dak en vreesden voor een dakbrand.

De bewoners van het huis belden donderdag rond 11.20 uur naar de hulpdiensten. Ze hadden in de kap van hun dak een brand opgemerkt en zagen kort daarna rook in de woning. Er werd gevreesd voor een dakbrand maar buiten was er evenwel weinig te zien. De brandweer ging ter plaatse om het probleem te situeren.

Inspectie van het dak

“Er werd met ladders op een plat dak achteraan geklommen om de woning te inspecteren”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Er werd geen brand aangetroffen. Waar de rook dan vandaan kwam, is niet meteen duidelijk, maar ze situeerde zich rond de schouw. De brandweer bleef een tijdlang ter plaatse om controles uit te voeren en andere oorzaken uit te sluiten.” Uiteindelijk bleek er dus weinig aan de hand te zijn. (JH)