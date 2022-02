Brandweer rukt uit naar woning in Edewalle voor probleem met pelletkachel

De brandweerposten van Kortemark en Leke rukten donderdag even voor 13 uur uit naar een woning in de Koekelarestraat in Edewalle. Een vrouw raakte er in paniek nadat ze een brandgeur gewaar werd in de woning en wat rook opmerkte.

“Bij onze aankomst was de situatie eigenlijk al onder controle”, zegt brandweerofficier Willy Clarysse van post Leke. “Er was een probleem ontstaan in de pelletkachel waarbij teveel pelletjes in een keer waren vrijgekomen. Dat leidde tot een grote vlam in de verbrandingskamer en wat rook die zich in de woning verspreidde. De pelletkachel werd afgezet en daarbij verdween het probleem ook. Ventilatie was niet meer nodig. We voerden nog een controle uit maar alles was in orde.” De brandweer kon dan ook snel terugkeren. (JH)