Brandweer rukt uit na melding van zwarte rook

De brandweer kreeg dinsdagavond een melding van zwarte rook uit een woning in de Zevekoteheirweg in Gistel. Uiteindelijk bleek de stookolieketel van het huis de boosdoener.

Het brandweerkorps van Gistel rukte dinsdag om 18.30 uur uit voor een brand in de Zevekoteheirweg in Gistel. Buren hadden zwarte rook zien opstijgen uit het gebouw. “Bij aankomst bleek het om een schouwbrand te gaan, maar na controle bleek er van een brand geen sprake te zijn”, zegt luitenant Francis Vermote van Hulpverleningszone 1.

Controle

De bewoners van het bewuste huis hadden zichzelf al voor de zekerheid in veiligheid gebracht. “We hebben de mazoutbrander uitgeschakeld en waarschijnlijk is de oorzaak daar te zoeken”, vervolgt de brandweerluitenant. “Na controle konden de mensen meteen terug hun huis in. Ze zullen een technieker moeten bellen om hun mazoutbrander te controleren alvorens ze die terug kunnen inschakelen.” Na een half uur was de interventie ten einde.