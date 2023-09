Brandweer rukt uit na melding van brandende loods in Rekkem… bij aankomst blijkt het om landbouwer te gaan die afval aan het verbranden is

Woensdagvoormiddag werd de brandweer opgetrommeld voor een brandende loods in de Priester Coulonstraat in Rekkem, bij Menen. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een landbouwer die afval aan het verbranden was.

Het was een wandelaar die de hulpdiensten verwittigde. Hij merkte vlammen op in een loods van een landbouwbedrijf, gelegen in de Priester Coulonstraat. De brandweer nam geen enkel risico en stuurde een indrukwekkend aantal mensen en wagens ter plaatse.

Afvalbrand

In de loods zelf was er echter geen sprake van brand. De spuitgasten merkten wel dat de landbouwer in kwestie afval aan het verbranden was. “De wandelaar dacht dat de boel in lichterlaaie stond, maar uiteindelijk zag hij vlammen en zwarte rook van het plastic dat werd verbrand”, klonk het ter plaatse.

Uiteindelijk moest de brandweer helemaal niet tussenkomen. De landbouwer in kwestie kon de interventie maar weinig smaken. In geval van afvalbranden worden de kosten van de interventie immers doorgerekend en ook de politie stelde een proces-verbaal op.