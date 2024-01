Brandweer rukt uit na kleine brand in flatgebouw

De brandweer van Oostduinkerke moest zondagavond uitrukken naar een flatgebouw in de Dewittelaan in Groenendijk, tussen Oostduinkerke en Nieuwpoort. Daar was rond 18.20 uur een kleine brand ontstaan in een residentie op het gelijkvloers.

Door een kortsluiting in de elektrische rolluiken was een kleine vuurhaard te zien, maar dat doofde vrijwel meteen. Er was daarna ook geen rookontwikkeling meer, maar in de flat hing wel nog een brandgeur. De brandweer snelde ter plaatse om een controle uit te voeren van het probleem, maar had de situatie wel meteen onder controle. (JH)