Brandweer rukt uit in Oostduinkerke nadat elektriciteitsprobleem muren warm maken

De brandweer moest maandag tegen de middag uitrukken naar de Jacquetlaan in Oostduinkerke. Daar werd een brand gevreesd nadat er een elektriciteitsprobleem was ontstaan.

Het waren bewoners van een flatgebouw op de vijfde verdieping in de Jacquetlaan in Oostduinkerke die om 11.30 uur de hulpdiensten opbelden. Ze werden een brandgeur gewaar en merkten dat de verlichting uitgevallen was. Bovendien voelden de muren warm aan. Ze vreesden dat er een brand was ontstaan die zelf niet konden zien. De brandweer snelde ter plaatse.

“Het ging om een probleem met de elektriciteit, maar er ontstond geen echte brand”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Er waren geen vlammen en geen rook te zien. De muren voelden door het probleem warm aan. De brandweer bleef met een beperkte ploeg ter plaatse om de oorzaak van het probleem te zoeken.” (JH)