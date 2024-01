Brandweer rukt tweemaal uit voor branden aan schouw in Westhoek

De brandweer in de Westhoek moest zaterdagavond tweemaal uitrukken voor branden aan een schouw. Telkens bleef de schade beperkt.

Een eerste brandmelding kwam er zaterdagavond om 21 uur 15 vanuit de Wulvergemstraat in het centrum van Wijtschate (Heuvelland). Daar werd een rookontwikkeling opgemerkt rond de schouw en werd gevreesd dat die rook ook vanonder het dak kwam. Brandweerposten Kemmel en Mesen rukten uit en vanuit Ieper werd een tankwagen gevraagd. Uiteindelijk bleek het niet om een dakbrand te gaan maar wel om een schouwbrand waarvan de rook wat neergeslagen was. De situatie was dan ook snel onder controle.

Even later, rond 23 uur, kwam een melding binnen van een schouwbrand in Passendale. De bewoners van een huis in de Brouckhof-Oost merkten rook op in hun woning afkomstig van een verstopte schouw die de rook in de woning blies. De brandweer van Zonnebeke kon tijdig ingrijpen. Het huis werd geventileerd. (JH)