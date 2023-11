Brandweer rukt tweemaal binnen uur uit naar interventie in Zeelaan De Panne

De brandweer werd woensdagochtend binnen het uur tweemaal opgeroepen voor twee interventies in de Zeelaan in De Panne. Beide interventies situeerden zich op nauwelijks vijftig meter van elkaar en waren gelukkig niet ernstig.

Een eerste interventie kwam woensdagochtend rond 9.30 uur binnen. In bakkerij Rosseel werd een brandgeur waargenomen binnen, maar kon het personeel niets zien. Omdat de geur sterker werd, belden ze de brandweer op. Ploegen van de brandweer van De Panne snelden ter plaatse. “Ook wij werden binnen een duidelijke geur gewaar”, zegt kapitein Luc Brouckxou van De Panne. “Het ging om een geur van verbrand plastic. We konden echter ook niet vaststellen van waar die afkomstig is, maar het ging niet om een brand. Vermoedelijk kwam het ergens van op het dak. Terwijl we nog bezig waren met die interventie kwam een nieuwe interventie binnen, ook in de Zeelaan, en nauwelijks vijftig meter verder. Een deel van onze ploeg ging naar daar, maar er waren ook andere brandweerploegen opgeroepen.”

Onder andere post Veurne rukte uit, maar kon nog voor aankomst geannuleerd worden. De tweede interventie speelde zich af op de achtste verdieping van een flatgebouw waar een dame de brandweer belde omdat de zekeringkast afgesprongen was door een kleine waterinsijpeling. Ze vreesde om een brand, maar dat bleek uiteindelijk het geval niet te zijn. (JH)