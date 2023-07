Brandweer rukt ‘s nachts uit voor vermeende brand maar kan niks vinden

De brandweerposten van Houthulst/Merkem en Langemark moesten in de nacht van vrijdag 30 juni op zaterdag 1 juli uitrukken voor een vermeende woningbrand in Merkem. Eenmaal aangekomen konden ze evenwel niets aantreffen.

Rond 4 uur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een woningbrand in een huis in de Iepersteenweg in Merkem. Brandweerposten Houthulst/Merkem en Langemark spoedden zich ter plaatse.

“De melding was een brand gebouw”, zegt Kristof Louagie van Brandweer Westhoek. “Er zou rook gezien geweest zijn op een camera in de garage. Bij aankomst van de ploegen kon evenwel niets worden aangetroffen. Er werd nog controle gedaan maar uiteindelijk bleek het dus om loos alarm te gaan en keerden de ploegen terug.” De nachtelijke interventie voor de brandweer zat er zo dus snel weer op.

(JH)