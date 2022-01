Brandweer rukt om middernacht uit voor pelletkachel

De brandweer moest in de nacht van maandag op dinsdag uitrukken naar de Veldstraat in het centrum van Houthulst.

Rond middernacht hadden de bewoners een probleem met de pelletkachel opgemerkt waarbij rookontwikkeling ontstond in de schouw. Toen de brandweerposten van Houthulst en Staden ter plaatse kwamen, was het probleem al grotendeels opgelost. De brandweer koppelde de pelletkachel los en zette die buiten zodat het gevaar snel geweken was.

Wellicht zorgde een plotse verstopping in de pelletkachel voor een extra rookafvoer. De woning werd nog verlucht maar er was geen schade. (JH)