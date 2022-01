Brandweer rukt alweer uit voor boer die afval opstookt in Koekelare

Net als zondagmiddag moest de brandweer opnieuw uitrukken voor een landbouwer die afval aan het verbranden was in zijn tuin. Deze keer gebeurde dat in Koekelare en ook die landbouwer mag een factuur verwachten.

Zondagmiddag moesten twee brandweerposten en de politie uitrukken naar een oude boerderij langs de Roeselarestraat in Esen. Daar had een passant melding gemaakt van een bijgebouw dat in brand bleek te staan. Snel nadat de brandweer ter plaatse was bleek het om een afvalbrand te gaan.

Factuur en pv

Dat was uiteindelijk ook het geval in het doodlopende stuk van de landelijke Caneelstraat in Bovekerke bij Koekelare. Ook daar had iemand de hulpdiensten gebeld met de melding van vlammen nabij een gebouw. “Snel wisten we dat het een afvalbrand was”, zegt kapitein Dries Depreitere.

“De bewoners hadden wat afval en spullen in brand gestoken op hun domein, wat niet mag. Wij blusten het vuur en de politie stelde een pv op.” Ook die landbouwer wacht de factuur van de hulpdiensten naast een milieu-pv of GAS-boete.

(JH)