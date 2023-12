Brandweer Roeselare uitgerukt voor brand pelletkachel

De brandweer van Roeselare moest zaterdagmiddag omstreeks 17 uur tussenbeide komen in de Schierveldewijk. Daar was er in de Schildersstraat een probleem ontstaan met een pelletkachel.

De bewoners merkten zelf het probleem op en verwittigden de brandweer. Bij aankomst was duidelijk dat de rook van de pelletkachel niet naar buiten kon ontsnappen. De brandweer doofde het vuur van de pelletkachel en ventileerde de woning. Daarna kon men al snel terug naar de kazerne om ’s avonds het jaarlijkse Barbarafeest te vieren.