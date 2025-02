Brandweer opgeroepen voor schouwbrand in Ruddervoorde

Vanavond om 19u16 werd de brandweer opgeroepen voor een schouwbrand in de Sint-Elooistraat 54 in Ruddervoorde. Een brandweerploeg van de zone 1 post Ruddervoorde kwam ter plaatse, samen met de ladderwagen uit Oostkamp.

Na een eerste controle bleek dat een vogelnest dat zich tussen de gemetste schouw en schoorsteen van de pelletkachel bevond naar beneden gevallen was en de rook veroorzaakte. De situatie was snel onder controle en er was, buiten wat rook, geen verdere schade aan de woning.

Door de interventie was de Sint-Elooistraat volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer tussen de Zandstraat en de Koebroekdreef.