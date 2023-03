Brandweer opgeroepen voor rookontwikkeling door houtkachel

Brandweer, politie en een ambulance werden dinsdagavond omstreeks 17.45 uur opgeroepen naar de Tieltsestraat in Koolskamp. Daar had een passant een serieuze rookontwikkeling opgemerkt in de buurt van een oude boerderij.

Toen de hulpdiensten binnen gingen merkten ze dat de woning vol rook ging. Binnen troffen ze de bewoner aan, die bezig was met dagdagelijkse zaken. De man had zijn houtkachel aangestoken, maar door de rookontwikkeling in de woning was het duidelijk dat die niet naar behoren werkte.

De bewoner, die mogelijks te veel rook had ingeademd, werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis in Tielt. Enkele jaren geleden moesten de hulpdiensten op hetzelfde adres al eens tussenkomen. Toen werd de vader van de bewoner, die toen ook nog op de boerderij woonde maar inmiddels gestorven is, met symptomen van een CO-intoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis.