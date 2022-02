Brandweer opgeroepen voor brand bij fietsenbedrijf langs Ondernemingenstraat in Veurne

Maandagnamiddag werd de brandweer van het korps van Veurne en van Koksijde-Oostduinkerke opgeroepen voor een interventie bij het bedrijf B-Venture op het industrieterrein langs de Ondernemingenstraat in Veurne.

Volgens de politie zou de brand ontstaan zijn aan een zandstraalmachine in het fietsenbedrijf waar ook een lakkerij is gevestigd.

De brandweer, die maar enkele honderden meter van het bedrijf is gevestigd, had de brand spoedig onder controle. Hoe groot de schade aan de machine is is nog niet bekend. (JT)