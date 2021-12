Brandweer opgeroepen nadat zekeringskast uitviel

Even na 17 uur werd de brandweer van Ingelmunster opgeroepen voor een mogelijke woningbrand in de Stationsstraat.

Het was de bewoonster zelf die de brandweer verwittigde. “De zekeringskast in de garage was uitgevallen en ik stelde een brandgeur vast en heb meteen de brandweer gealarmeerd. Die waren heel vlug ter plaatse en hebben meteen de nodige vaststellingen gedaan. Van brand was er echter geen spoor en er was ook nergens schade vast te stellen”, wist de vrouw des huizes te vertellen.

Intussen waren de brandweerkorpsen uit Ingelmunster en Meulebeke ter plaatse. Het verkeer in de Stationsstraat zat meteen dicht. De twee korpsen konden na de vaststellingen vertrekken. Gelukkig was het loos alarm en waren er geen slachtoffers. (CLY)