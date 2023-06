Brandweer opgeroepen nadat pot met soep uitkookt op vuur

De brandweer van Torhout werd woensdagochtend rond 10.30 uur opgeroepen voor een brand in een woning in de Boeiaardstraat. Het bleek om een pot met soep te gaan die vergeten was op het vuur en zo uitkookte.

Rond 10.30 uur merkten bewoners van een gebouw in de Boeiaardstraat in het centrum van de stad een brandgeur en wat rook op. Vermoedelijk ging ook het brandalarm af. De bewoners van de bewuste flat waren niet thuis en waren wellicht even een boodschap aan het doen op de wekelijkse markt. Omdat andere bewoners niet binnen konden in hun woning werden de hulpdiensten gebeld. Net op het moment dat de brandweer ging vertrekken, kwamen de bewoners dan toch thuis. Het bleek dat ze een pot soep op het vuur waren vergeten uitzetten waarna de pot uitkookte. De brandweer moest enkel nog met een wagen ter plaatse komen om de ruimtes te ventileren. Er is geen brand- of rookschade in de woning zelf. De interventie was dan ook snel afgelopen. (JH)