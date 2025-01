In de nacht van zondag op maandag omstreeks 1.40 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een gebouw in de Iepersestraat in Roeselare.

De politie kwam ook ter plaatse voor een onderzoek, maar kon deze nacht nog geen informatie geven over de omstandigheden van de brand. Het is dus niet gekend of er schade of slachtoffers zijn.

De Iepersestraat werd een tijdlang afgesloten voor alle verkeer, wat door het nachtelijke uur weinig tot geen problemen opleverde.

Later meer.