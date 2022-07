Brandweer moet voor de tweede keer in amper week tijd uitrukken naar zelfde adres in Lauwe

Opschudding in de Lauwbergstraat zondagavond, nadat de brandweer er met loeiende sirenes ter plaatse werd geroepen. Een kussen in een woning had er vuur gevat. De schade bleef uiterst beperkt en niemand raakte gewond.

Het waren de bewoners van de woning zelf die, kort na 18 uur, de hulpdiensten verwittigden. Een kussen had er vuur gevat, waardoor de tussenkomst van de brandweer noodzakelijk leek. “Het kussen lag te dicht tegen een spot en dat was de boosdoener”, klonk het bij de bewoonster.

Zekere voor het onzekere

“Mijn echtgenoot nam het kussen en kieperde het door het raam naar buiten. Uiteindelijk was het geheel al gedoofd nog voor de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Ik probeerde hun tussenkomst nog te annuleren maar ze namen liever het zekere voor het onzekere.”

Na een grondige controle besloten de leden van de hulpverleningszone de woning nog grondig te verluchten alvorens de plaats te verlaten. De schade bleef erg beperkt en niemand raakte gewond.

Voor de bewoners van de Lauwbergstraat was het de tweede brandweerinterventie, op hetzelfde adres, in amper een week tijd. De spuitgasten moesten enkele dagen geleden op dezelfde plaats tussenkomen nadat een composthoop vuur had gevat.