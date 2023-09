Dinsdagmorgen zorgde een gloeilamp in een woning in de Melanie Muylaertstraat in Aartrijke, bij Zedelgem, voor wat rook.

Een kinderspeelgoedje die op de tussenverdieping van de woning te dicht bij de warme lamp lag, begon te smeulen en zorgde voor wat rook. De brandweer snelde ter plaatse, maar de situatie was al snel opgelost. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt.