Brandweer moet uitrukken voor rookontwikkeling in Menen door… alarminstallatie: “Fout ingeschatte handeling waardoor alarm afging”

Woensdagavond werden de hulpdiensten opgetrommeld voor een brand op het Delorsplein in Menen. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om rook, afkomstig van een alarminstallatie.

Verschillende autopompen en de ladderwagen van meerdere korpsen. De brandweer nam geen enkel risico toen ze rond 21.30 uur melding kregen van brand op het Delorsplein. Eenmaal ter plaatse konden de eerste ploegen inderdaad een stevige rookpluim zien, afkomstig uit de tabakszaak op de hoek van het Delorsplein en de Grensstraat. Van vuur was dan weer geen enkel spoor te bekennen.

Fout ingeschatte handeling

“Het gaat om een foutieve manipulatie van het alarmsysteem”, liet de zaakvoerder optekenen. Onze zaak is uitgerust met een stevig alarmsysteem dat de ruimte vult met dikke rook, mochten inbrekers het op onze winkel hebben voorzien. Vandaag was er geen sprake van inbrekers noch een brand, maar eerder van een fout ingeschatte handeling waardoor we het alarm per ongeluk in werking hebben gezet.”

Niemand raakte gewond en er viel ook geen schade. De brandweer verliet de plaats na een controle van het geheel.