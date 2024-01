Brandweer moet uitrukken voor rokende pelletkachel

Zondagavond kreeg de brandweer van Veurne een oproep voor een schoorsteenbrand in de Haenestraat in Steenkerke.

De bewoners sloegen alarm toen hun pelletkachel verdacht begon te roken en dachten aan een schoorsteenbrand.

De brandweer controleerde de uitgang van de kachel en ook werd met de ladderwagen de schoorsteen nog eens gecontroleerd. De interventie kon gelukkig snel worden afgerond toen bleek dat alle brandgevaar geweken was.

Vrijdagavond moest de brandweer ook reeds uitrukken voor een schouwbrand in de Duinkerkestraat in Veurne. Daar waren er problemen met een houtkachel die wat vuur in de schouw veroorzaakte. Hier had de brandweer ook alles vrij vlug onder controle.