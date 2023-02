Brandweer moet uitrukken voor rokende houtkachel in Brugge

In een woning langs de Torhoutsesteenweg in Brugge liep het aanmaken van een houtkachel niet zoals gepland.

Er kwam wat rook vrij en de hulpdiensten werden opgeroepen. Ter plaatse was van brand geen sprake. Een controle van de woning en de installatie was afdoende. Na de inspectie kon iedereen terug. De Torhoutsesteenweg was even niet toegankelijk voor het autoverkeer, maar lang duurde de hinder niet.

(JV/ Foto JV)