Brandweer moet uitrukken voor defecte oven bij bakker Geert in Zwevegem-Knokke

Zaterdagochtend merkte bakker Geert Demeulemeester rook op in zijn bakkerij. Er bleek een probleem met de oven te zijn.

Rond 7.00 uur zaterdagochtend merkte bakker Geert Demeulemeester van ‘Bakkerij Geert’ in de Maria Bernardastraat rookontwikkeling op in zijn bakkerij.

Rokende isolatie

Hij verwittigde meteen de brandweer die ter plaatse snelde. “De oven stond al uit toen ik rook opmerkte in de bakkerij. De brandweer die hier in een vijftal minuten ter plaatse was, stelde gelukkig geen brand vast maar wel dat de isolatie van de oven aan het roken was.”, vertelt hij.

De schade bleef dan ook gelukkig beperkt.

De bakker heeft ook meteen contact opgenomen met de leverancier van de oven. Deze zou nog vandaag langsgaan om te zien of de bakker komende nacht de oven kan gebruiken.

(GV)