Brandweer moet uitrukken voor brandende computer in bureauruimte

Maandag brak er net na het middaguur een brand uit in een gebouw van de firma Rogetrans langs de Zandstraat in Kachtem bij Izegem. Daar stond een computer in brand.

De brandweer snelde maandagmiddag iets na 12 uur naar de Zandstraat in Kachtem. Daar was even voordien een brand uitgebroken in een bureauruimte. Een computer vatte er om onbekende redenen vuur. Een medewerker van het bedrijf deed een eerste bluspoging en sloot daarna de ruimte af. “Bij aankomst moesten we eigenlijk nog nauwelijks blussen”, luidt het bij de brandweer.

De schade bleef uiteindelijk beperkt tot de omgeving van de computer. Onder andere een bureaustoel geraakte vernield.