Brandweer moet uitrukken voor bewoner die papier verbrandt in badkamer

De brandweer van Roeselare werd vrijdagavond omstreeks 20.30 uur opgeroepen naar de Stationsdreef.

Daar was er rookontwikkeling ontstaan in een appartementsgebouw. Bij aankomst van de brandweer bleek er maar weinig aan de hand te zijn. In de badkamer van een van de flats waren bewoners papier aan het verbranden.

De brandweer moest uiteindelijk niet tussengekomen. Na een grondige controle vertrokken de toegesnelde brandweerwagens omstreeks 21 uur terug naar de kazerne. De politie onderzoekt waarom de bewoners op die vreemde locatie papier aan het verbranden waren.