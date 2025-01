Brandweer moet uitrukken naar industrieterrein Ten Briele nadat olie van productiemachine vuur vat

Dinsdagavond even over 21.30 uur raakte in de vestiging van Dana op het industrieterrein Ten Briele in Sint-Michiels bij Brugge een machine, die in de productie van tandwielkasten gebruikt wordt, oververhit. De olie die in de machine gebruikt wordt, vatte daarbij vuur.

Uit veiligheidsoverwegingen werd het atelier ontruimd en kwam de brandweer ter plaatse. Door de machine uit te schakelen, koelde de olie geleidelijk af en bleef de brand beperkt tot het intern gedeelte van de machine. Niemand raakte gewond en na een grondige inspectie werd alles normaal bevonden. Vermoedelijk was een technisch defect aan de machine de oorzaak waarom de olie oververhitte.

© JVM

