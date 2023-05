Brandweer moet uitrukken naar Carrefour in Ruddervoorde

Iets voor sluitingstijd is de brandweer van Ruddervoorde opgeroepen voor een brandalarm in de supermarkt Carrefour op de markt.

Het aanwezige personeel nam een brandgeur waar en de verlichting viel uit door een gesprongen zekering. Bij aankomst sloot de brandweer meteen alle elektriciteit af in het gebouw en ging op zoek naar de oorzaak van de brandgeur. Naar alle waarschijnlijkheid was een warmtepomp of koelinstallatie de oorzaak, want zolang de zekering ervan afgeschakeld bleef, was er geen brandgeur.

Na grondig nazicht werd er verder niets vastgesteld. Iets na 20 uur werd het gebouw vrijgegeven voor de uitbaters. Om 20.30 uur werd de interventie beëindigd. (GST)