Maandagnamiddag is een stuk duinenvegetatie afgebrand in de Houtsaegerduinen langs de Noorddreef in De Panne.

De brandweer van Veurne en De Panne kwamen ter plaatse om de eerder beperkte brand te blussen. De brand situeerde zich 400 meter in het duinengebied zodat er een lange brandslang nodig was om het vuur te bestrijden. De brandweer van De Panne werd opgeroepen om water aan te leveren.

(JT)