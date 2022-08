Brandweer moet tweemaal uitrukken voor kleine branden vrijdagavond

Zowel in Koksijde als in De Panne ontstonden vrijdagavond twee kleine brandjes. De brandweer kon die telkens snel blussen.

Een eerste melding kwam vrijdagavond omstreeks 19 uur binnen. Er werd melding gemaakt van een brand in de garage van de kelderverdieping van een residentie in de Tennislaan in Koksijde. Passanten hadden rookvorming gezien maar e brandhaard zelf was niet waarneembaar. De Tennislaan werd even afgesloten, maar uiteindelijk bleek het te gaan om een smeulende sigaret in een grote asbak. Die asbak bevond zich vlakbij een luchtkoker waardoor de rook rond geblazen werd door het ventilatiesysteem. De brandweer had alles snel onder controle. Enkele uren later om 23.45 uur kwam een melding van een brandende vuilnisbak op het Koningsplein in De Panne. Ook hier was er vooral sprake van rookontwikkeling. De vuilbak kon gemakkelijk gedoofd worden door een emmer water erin te gieten. De politie ging telkens ter plaatse voor de nodige vaststellingen. (JH)