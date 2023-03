In een woning aan de ingang van de camping Dunepark in Oostduinkerke is er zaterdagavond rookontwikkeling ontstaan door een losgekomen aansluiting van een houtkachel met de schoorsteen.

De brandweer verwijderde de aansluitingsbuis en verluchtte de woning. Ook rond de schouw deed de brandweer een controle met de ladderwagen.