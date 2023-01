Brandweer moet tot twee keer uitrukken naar zelfde appartementsgebouw in Roeselare

De brandweer werd dinsdag tot twee keer toe opgeroepen naar hetzelfde adres langs de Rumbeeksesteenweg in Roeselare. Daar was net voor de middag een brandje ontstaan in de keuken van een flat op de tweede verdieping van een appartementsgebouw.

De brand ontstond accidenteel en bleef heel beperkt. Doordat er weinig zuurstof was in de ruimte breidde het vuur niet uit. De brandweer van Roeselare kwam ter plaatse, maar moest uiteindelijk nauwelijks tussenkomen. De keuken werd geventileerd en na een grondige controle van de overige appartementen kon de brandweer terug naar de kazerne.

In de namiddag kwam er echter opnieuw een oproep binnen. De brandweer snelde weer ter plaatse, maar moest dit keer zelf helemaal niet tussenkomen. Een bewoner van het appartementsgebouw was thuisgekomen en had, zonder te weten wat er ’s ochtends was gebeurd, de schade in de keuken vastgesteld. De bewoner had na die vaststelling onmiddellijk de hulpdiensten opgebeld.