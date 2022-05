Brandweer moet tijdens eigen feest uitrukken voor aangestoken brand in school

Op zaterdag 30 april alarmeerde een alerte buurtbewoner om 20.30 uur de hulpdiensten. Er was namelijk een dikke zwarte rookwolk te zien vanuit de nieuwbouw van Vrije Basisschool ’t Brugske op de markt. De brandweer, die haar uitgesteld Sint-Barbarafeest vierde, moest het aperitiefhapje even ruilen voor de brandslang.

Volgens kapitein Filip Louagie werd de brand aangestoken. “Het kan niet anders. Toen we de nieuwbouw betraden, zagen we door de dikke zwarte rook isolatieplaten in vlammen opgaan. Die stonden opgesteld als een tent. Onbekenden moeten het gebouw van ‘t Brugske via de achterkant zijn binnengekomen, om nadien bewust het isolatiemateriaal in brand te steken.”

De isolatieplaten bestaan uit polyurethaan, wat de oorzaak blijkt te zijn van de zwarte rook. Een attente buur merkte het meteen op en alarmeerde de hulpdiensten. “Ik was nog aan het bellen en ik hoorde de sirene al naderen. Zo’n snelle reactie heb ik nog nooit gezien”, reageerde hij verbaasd.

De reden dat de brandweermannen in luttele seconden ter plaatse waren, was omwille van hun Sint-Barbarafeest. “We hebben die viering al twee jaar moeten uitstellen en nu kon het eindelijk opnieuw doorgaan. Ons feest vindt vanavond plaats in Gasthof d’Hoeve, dichter kon bijna niet”, vertelt Louagie.

Hoofdgerecht uitgesteld

De opgelopen averij in de nieuwbouw van ’t Brugske valt mee, de vlammen sloegen nooit over en er is enkel rook- en blusschade. “Uiteraard blijven we als brandweer altijd paraat. We maken op voorhand duidelijke afspraken wie er van dienst is. We nemen enkele brandweerwagens mee en onze kleren liggen klaar, net zoals in de kazerne.”

Toen de oproep binnenkwam werd de aperitief net afgerond. “We zouden aan tafel gaan maar hadden helaas eerst een brandje te blussen, gelukkig zonder grote gevolgen.” Het keukenpersoneel moest het hoofdgerecht even uitstellen tot het volledige korps weer aan tafel zat.