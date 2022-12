Brandweer moet schouwbrand blussen in Ieperse Haiglaan op boogscheut van eigen kazerne

Op een boogscheut van de Ieperse brandweerkazerne steeg maandagochtend een rookpluim op. In een rijwoning aan de Haiglaan was een schouwbrand uitgebroken, die vrij hardnekkig bleek: de brandweerlieden hadden urenlang werk om het gebouw volledig brandvrij te maken. De twee bewoners en drie huisdieren konden op tijd het pand verlaten.

De brandweer werd rond 9 uur opgeroepen voor een brand in een gebouw in de Haiglaan, vlakbij het kruispunt met de Plumerlaan, op enkele honderden meter van de kazerne. De twee bewoners waren tijdig buiten. “Ook de huisdieren, twee honden en een kat, waren ongedeerd”, bevestigt Kristof Louagie, communicatieambtenaar van Brandweer Westhoek.

Woning bewoonbaar

Het vuur was relatief snel onder controle, maar de schoorsteenbrand bleek vrij hardnekkig te zijn: de opgeroepen brandweerlieden zetten onder meer de ladderwagen in en hadden enkele uren werk om de spouwmuren bij de schoorsteen te controleren. De brandweer wou zeker zijn, dat het vuur niet zou opflakkeren en zich uitbreiden naar de rest van de rijwoning. Extra voorzichtigheid was geboden, want de schouw bleek gebarsten, wellicht door de warmteontwikkeling.

“De woning is nog bewoonbaar”, aldus Louagie. “Het huis kan verder verwarmd worden met een centrale verwarming op gas. De brandweer plant later een nacontrole van de schouw.”

Tijdens de interventie sloot politiezone Arro Ieper een rijstrook af voor het verkeer in de Haiglaan, vanaf de rotonde met de Elverdingestraat tot aan het kruispunt met de Plumerlaan. (TP)