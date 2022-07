Brandweer moet opnieuw stro gaan blussen op hoeve in Oudekapelle

Voor de tweede keer in drie dagen tijd moest de brandweer uitrukken naar een hoeve in de Alveringemstraat in Oudekapelle bij Diksmuide. Nadat woensdag heel wat stro in brand vloog in een loods, ontstond vrijdag buiten opnieuw brand.

De brandweer was woensdag enkele uren in de weer op de hoeve in de Alveringemstraat. Kort na de middag werd daar een brand ontdekt in een loods op de hoeve. In die loods lagen grote stapels hooi en stro en die waren in brand gevlogen. De aanwezige dieren konden in veiligheid gebracht worden.

Opnieuw brand

Door de hitte die gepaard ging met de brand werd een gat in het dak van de loods gebrand. De brandweer was enkele uren in de weer om al het brandende stro naar buiten te brengen, uit elkaar te halen en op een terrein na te blussen. Het is in dat stro dat de bewoners vrijdagmiddag rond 13.45 uur opnieuw brand opmerkten.

Alles tijdig geblust

“Het ging om het stro dat naar buiten was gevoerd en waar door zelfontbranding opnieuw brand was ontstaan”, zegt Kristof Louagie van brandweer Westhoek. “Gelukkig waren we er tijdig bij en kon de brandweerploeg met behulp van een autopomp alles tijdig weer blussen.” De brandweer maakte alle stro goed nat en kon snel terug vertrekken. (JH)