Brandweer moet op twee uur tijd twee schouwbranden blussen in Eernegem

In een tijdspanne van ongeveer twee uur braken zondagavond twee schouwbranden uit in Eernegem. Vooral de eerste bleek vrij ernstig te zijn. De straat was een tijdlang dicht.

De eerste schouwbrand werd om 19.30 uur gemeld door bewoners in de Aartrijkestraat in Eernegem. Daar ging het om een effectieve schoorsteenbrand waarbij de volledige schouw in brand stond. Die brand werd veroorzaakt doordat de schouw bijna volledig dichtzat. De brandweer van Koekelare kwam ter plaatse en moest flink ingrijpen. De politie Polder regelde het verkeer en moest de Aartrijkestraat volledig afsluiten voor alle verkeer vanaf de Markt tot de Daliastraat tijdens de bluswerken van de brandweer. Er vielen geen gewonden.

Om 21.45 uur moest de brandweer van Torhout dan weer uitrukken voor een schouwbrand in de Bruggestraat in Eernegem. Daar ging het eerder om een kleine brand, weliswaar met rookontwikkeling in de woning. Die werd veroorzaakt door takken in de schouw. De schade bleef beperkt. (JH)