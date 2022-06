Rond 13 uur woensdagmiddag liep het in een woning in de Knokkestraat in Heist mis toen de bewoner wat soep wilde opwarmen.

Toen de man het gasvuur aanstak ontstond er brand. De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle en kon erger voorkomen.

De schade in de woning viel mee. De gebouwen dienden verlucht te worden voor de bewoner zijn huis opnieuw in kon. Niemand raakte gewond.