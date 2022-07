Brandweer Lo-Reninge moet voor tweede keer in een week fikse afvalbrand blussen aan hoeve: “Mag zich aan een boete verwachten”

De brandweer van Lo-Reninge moest vrijdag voor de tweede maal in een week tijd uitrukken naar een hoeve om een afvalbrand te doven. “Nochtans weet iedereen dat dit verboden is en is het gewoon erg gevaarlijk met deze droogte”, zegt brandweerkapitein Guido Snick.

Rond 11.20 uur belde een ongeruste voorbijganger de brandweer op. Die had in de straat Rozendale op de landelijke weg een fikse rookpluim gezien aan een hoeve. Het leek alsof een hangaar in brand stond. De brandweer en politie rukten meteen uit.

“Bij het aanrijden merkten we inderdaad een grote rookpluim op”, zegt Snick. “Het leek alsof de hangaar in brand stond. Het ging echter om een afvalbrand vlakbij het gebouw. De bewoner had er plastic en huishoudelijk afval in brand gestoken. De plaats zorgde voor een gevaarlijke situatie want het was dicht bij het gebouw.”

Verboden en gevaarlijk

“Het is bovendien niet alleen verboden maar ook nog eens extra gevaarlijk bij deze droogte. Deze week moesten we al eens uitrukken voor een landbouwer die een hoeveelheid stro in brand had gestoken en waarbij er overslag was op een gracht. Mensen moeten beseffen dat dit met de droogte erg gevaarlijk is.”

De brandweer kon het vuur doven en de politie stelde een pv op. De landbouwer mag zich aan een boete verwachten. De brandweerzone Westhoek kan ook beslissen om de factuur van de brandweer door te sturen.

(JH)