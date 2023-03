Brandweer Lo merkt zelf schouwbrand op tijdens klaarzetten opendeurdag

De brandweer van Lo-Reninge was zondagochtend wel erg snel ter plaatse om een schouwbrand te bestrijden. Het was immers de brandweer zelf die het incident opmerkte, tijdens het klaarzetten van hun opendeurdag op zondag.

Voor het eerst in enkele jaren tijd hield de brandweer van Lo-Reninge zondag een opendeurdag, waar heel wat volk op af kwam. Maar de dag zelf begon met een interventie, en die werd opgemerkt door een brandweerman. “Tijdens het klaarzetten van een van de vrachtwagens voor onze opendeurdag merkte een collega een schouwbrand op, wat verderop in de Zuidstraat”, zegt brandweerkapitein Guido Snick.

Kapotte buis

“Het ging om een woning enkele huizen verder dan onze kazerne. We waren dus heel snel ter plaatse. Buiten zagen we rook en wat vuurgensters uit een buis aan een woning. Het bleek dat de schouwbrand veroorzaakt werd door een kapotte buis afkomstig uit de houtkachel. Die buis was kapot door ouderdom. We hadden alles snel onder controle en er was geen schade of rook in het huis. Wel plaatsten we de kachel niet meer terug want de buis moet eerst hersteld worden.”

De bewoners beschikken gelukkig nog over andere verwarming. De interventie was nog voor 10 uur afgerond, net op tijd om de opendeurdag aan te vatten.

(JH)