Brandweer krijgt schouwbrand in Houthulst snel onder controle

De brandweer moest zaterdagmiddag uitrukken naar de Jonkershovestraat in Houthulst om een schouwbrand te bestrijden. Alles was meteen onder controle.

Rond 16.50 uur merkten bewoners uit de Jonkershovestraat in Houthulst op hoe de schouw abnormaal veel rookte. Binnen was er niets te zien maar ze namen het zekere voor het onzekere en belden de brandweer. Brandweerposten Houthulst en Langemark snelden ter plaatse. Ze stelden de ladderwagen op om een controle te doen van de schouw. Daaruit bleek dat er weinig aan de hand was. Wellicht ging het om wat roetafzetting in de schouw waardoor de rook zich wat ophoopte.

De brandweer besloot om de schouw terug vrij te maken door er in te priemen maar uiteindelijk moesten ze ook geen water gebruiken om een brand te blussen. Alles was snel terug opgelost en in de woning is er geen schade. Tijdens de interventie was de weg even versperd maar dat leidde ook niet tot verkeershinder. De interventie was snel afgelopen. (JH)