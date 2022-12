Brandweer krijgt schoorsteenbrand snel onder controle

De brandweer moest zaterdag kort na de middag uitrukken om een schoorsteenbrand te bestrijden in Langemark-Poelkapelle. Alles was snel onder controle.

De bewoners van een huis in de Kattestraat tussen Houthulst en Poelkapelle hadden in de voormiddag hun kachel aangestoken. Kort na de middag werd buiten opgemerkt hoe de schoorsteen nogal veel zwarte rook produceerde. Er werd geen risico genomen en de brandweer kwam ter plaatse. Met een ladderwagen kon de brandweer tot bij de schouw raken om die binnen te inspecteren. Uiteindelijk bleek er van een echte brand in de schoorsteen geen sprake te zijn. Wellicht lag de rookontwikkeling aan het feit dat er wat roetophoping was die loskwam. De situatie was snel onder controle. Door de interventie was de Kattestraat wel even grotendeels afgesloten. (JH)