Brandweer krijgt kleine brand in restaurant Nordix snel onder controle

De brandweer van Oostduinkerke kreeg donderdagmiddag tussen al de oproepen voor de storm door ook nog een melding van een brand.

Om 15.20 uur moesten ze uitrukken naar restaurant Nordix op de Kaai in Nieuwpoort waar een brandje was uitgebroken. Er hing een brandgeur in het gebouw en bij nazicht bleek er brand te zijn ontstaan in een motor van een van de koelcellen op het gelijkvloers van het restaurant. Daar waren kleine vlammen te zien.

De brandweer had de situatie meteen onder controle. Er hoefde niet echt geblust te worden, maar de vertrekken werden wel nog geventileerd. (JH)