Brandweer krijgt keukenbrand snel onder controle

Dinsdagnamiddag werden de korpsen van Lo-Reninge, Veurne en de bijpost Zuid-IJzer opgeroepen voor een brand in een loods op een landbouwbedrijf langs de Clamarastraat in Pollinkhove bij Lo-Reninge.

In die loods is een keuken geïnstalleerd. De oproep kwam binnen bij de hulpdiensten als een keukenbrand die zich snel aan het uitbreiden was.

Een elevator en een tankwagen werden meteen ter plaatse gestuurd. Volgens Kristof Louagie, woordvoerder van de brandweer Westhoek, had de brandweer de brand vlug onder controle.

De schade moet nog worden vastgesteld. (JT)