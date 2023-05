Brandweer krijgt brand aan achteraan woning snel onder controle

De brandweer van Torhout werd zaterdagmiddag opgeroepen na een melding van een woningbrand in de Ruddervoordestraat. De eigenlijke brand was in een bijgebouw aan de achterkant van de woning.

De hulpdiensten werden zaterdagmiddag rond 15.20 uur opgeroepen toen een rookontwikkeling werd gezien achter een woning in de Ruddervoordestraat. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek het niet om een brand te gaan in het huis zelf. Wel was er rook te zien in en rond een houten bijgebouw aan de zijkant en achter de woning. De brandweer legde een blusslang in het hok en kon daar de brand snel onder controle krijgen. Er was geen overslag naar het huis zelf. Tijdens de interventie moest het verkeer in de Ruddervoordestraat beurtelings de brandweerwagens voorbijrijden. (JH)