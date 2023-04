Brandweer komt tweemaal tussenbeide voor afvalbranden in Houthulst

De brandweer van Houthulst moest zowel zaterdag als maandag uitrukken voor branden. Telkens ging het om een afvalbrand een eind verwijderd van de openbare weg.

De eerste oproep kwam er zaterdagavond toen een passant een rookpluim opmerkte in de Merkemstraat. De brandweer moest even zoeken maar kwam uiteindelijk op een boerderij uit langs de Kloosterstraat. Die lag echter een eind verwijderd van de openbare weg. Uiteindelijk bleek het om een afvalbrand te gaan wat verboden is. De brandweer doofde het vuur en ook de politie kwam ter plaatse.

Dat was ook maandag het geval toen een passant vuur zag over een veld in de Jonkershovestraat in Houthulst. Ook deze keer ging het om wat afval dat in brand was gestoken en kon de brandweer alles snel blussen. (JH)