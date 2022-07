Brandweer komt tussen voor kleine keukenbrand door brandende dampkap in Torhout

In de Amblèvestraat in Torhout ontstond dinsdagavond een kleine brand in de keuken van een woning. De bewoners kregen die zelf geblust, maar de brandweer kwam nog controle uitvoeren.

Omstreeks 18 uur waren de bewoners bezig met het bereiden van hun avondmaal toen het misging. Daarbij ontstond een kleine brand in de keuken. “De bewoners waren vis aan het bakken toen wat vet uit de pan sprong en in brand schoot”, zegt majoor Filip Vlaeminck van brandweerpost Oostkamp, die als officier samen met post Torhout ter plaatse kwam.

“De vlammen schoten hoog op tot in de dampkap waar een klein brandje ontstond. De bewoners konden die zelf blussen, maar belden voor alle zekerheid nog onze diensten. Wij deden nacontrole om te kijken of de brand zich toch niet verder had gezet wat niet het geval bleek te zijn. Uiteindelijk bleef de schade beperkt tot de kapotte motor van de dampkap zelf.”

Er was ook even wat geur- en rookhinder, maar door het openzetten van ramen en deuren verdween dat. (JH)